Bone Lake il film horror del 2025 con il 93% su Rotten Tomatoes

Il nuovo film horror Bone Lake ha ottenuto uno dei migliori punteggi di quest'anno su Rotten Tomatoes, suscitando grande interesse tra gli appassionati del genere. Diretto da Mercedes Bryce Morgan e scritto da Joshua Friedlander, il film si distingue per la sua capacità di combinare tensione psicologica, elementi erotici e scene sanguinolente in un prodotto che sta ricevendo recensioni molto positive dalla critica. La pellicola, presentata in anteprima al Fantastic Fest di settembre 2024, sarà distribuita nelle sale italiane a partire dal 3 ottobre 2025.

