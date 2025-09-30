Bomba esplode davanti a un bar
Paura nella notte di martedì 30 settembre nella centralissima piazza Cesare Battisti di Ischitella, dove un ordigno è esploso davanti al bar ‘Café Noir’, provocando paura tra i residenti e danni all'ingresso del locale, con la saracinesca divelta. Sull'atto intimidatorio indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: bomba - esplode
Roma, bomba carta esplode davanti a un locale ad Acilia
Esplode la bomba a Napoli: Lucca ha già rotto con la squadra | De Laurentiis lo rispedisce a Udine
Esplosione a Ostia: bomba carta esplode davanti un palazzo, distrutto il portone d'ingresso
bomba carta esplode davanti a un mini market Nella notte un ordigno è esploso davanti a un mini market in Corso Indipendenza, ad Acate. Grande spavento per il giovane proprietario che vive sopra l’attività con la moglie incinta di 7 mesi: fortunatamente nes - facebook.com Vai su Facebook
Esplode bomba carta a Latina: è la terza in una settimana https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/09/13/news/bomba_carta_latina_la_terza_in_una_settimana-424844317/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
Montefredane, attentato nella notte: esplode bomba davanti al bar Arcella - Una bomba carta è stata fatta esplodere nel corso della notte davanti al bar "Arcella", alla frazione Arcella di Montefredane. Si legge su ilmattino.it
Roma: bomba carta esplode davanti al centro sociale La Carta - Un'esplosione di una bomba carta a Roma segna un momento di alta tensione politica e sociale. Lo riporta notizie.it