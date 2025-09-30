Bomba esplode davanti a un bar

Paura nella notte di martedì 30 settembre nella centralissima piazza Cesare Battisti di Ischitella, dove un ordigno è esploso davanti al bar ‘Café Noir’, provocando paura tra i residenti e danni all'ingresso del locale, con la saracinesca divelta. Sull'atto intimidatorio indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

