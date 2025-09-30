Bomba d’acqua e danni enormi | Riprogettare con criteri nuovi Il post-emergenza costa di più

"Bisogna lavorare in squadra, amministratori, agricoltori, cittadini, con il sostegno del governo. La prevenzione costa, ma i danni costano molto di più. Non possiamo più rimandare". E’ la chiosa con cui il sindaco Valerio Vesprini chiude la nostra intervista sui danni causati dalla bomba d’acqua caduta soprattutto nel centro sud della città, trasformando strade e quartieri in veri fiumi di fango. "Le zone più colpite sono state via Medi, via Petrarca, via Piovese, la concessionaria e diversi sottopassi, compreso quello di Piazza via Gaslini, mai allagato in passato e invece sommerso già due volte nell’ultimo anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bomba d’acqua e danni enormi: "Riprogettare con criteri nuovi. Il post-emergenza costa di più"

In questa notizia si parla di: bomba - acqua

Bomba in acqua scoperta da un bagnante: scatta l’allarme, zona interdetta

Maltempo, bomba d’acqua a Napoli nella notte: strade allagate e persone intrappolate in auto

Bomba d’acqua ad Aprilia, Pontina bloccata per allagamenti

Bomba d’acqua ad Ascoli. Ecco Piazza del Popolo - facebook.com Vai su Facebook

#Ischia: una bomba d'acqua ha investito l'isola stamattina, nessuna vittima ma tanti disagi, specie a Forio - X Vai su X

Bomba d’acqua e danni enormi: "Riprogettare con criteri nuovi. Il post-emergenza costa di più" - Il sindaco di Porto San Giorgio ha le idee chiare: "Monte Cacciù punto fragile Piazza Gaslini non si era mai allagata, ultimamente è successo già due volte". msn.com scrive

Danni e disagi per la bomba d'acqua. Allagamenti anche per i tanti tombini ostruiti - La bomba d’acqua del tardo pomeriggio di ieri ha causato problemi e criticità in più aree cittadine e in provincia con allagamenti, alberi abbattuti, piccoli smottamenti su strada e danni da ... Da ilmessaggero.it