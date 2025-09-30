Bomba carta nel terrazzino di un condominio | paura nella frazione
E' stata una notte difficile quella tra domenica e lunedì 29 settembre quelli che hanno vissuto i residenti della frazione di Arsego di San Giorgio delle Pertiche. Una bomba carta è esplosa in un condominio di via Tolomei provocando danni ad un terrazzino. L'allarme è scattato alle 23 di domenica. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: bomba - carta
Operai ripuliscono cortile della scuola e trovano una bomba carta: intervengono gli artificieri
A Gallipoli bomba carta trovata nel cortile di una scuola durante la manutenzione del verde: intervento degli artificieri, nessun ferito
Roma, bomba carta esplode davanti a un locale ad Acilia
Il segretario Gianfranco Oliva a una settimana dalla bomba carta lanciata all’ingresso del circolo: «Riprenderemo il nostro percorso mercoledì 29 gennaio alle 18.30 insieme alla Segreteria e la Direzione Provinciale del PD confrontandoci sul tema: “Confronto - facebook.com Vai su Facebook
Bomba carta alla Strada, “Colpiti perché pro Gaza” https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/09/13/news/bomba_carta_garbatella_strada_pro_gaza-424844184/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
Camucia: bomba artigianale esplode nel vano garage di un condominio - A Camucia, nella notte tra sabato 27 settembre e domenica 28, in via Veneto è esplosa davanti alla porta di un garage una bomba c ... Da letruria.it
Bomba carta distrugge terrazzino - Momenti di paura a Montesanto a Napoli, nella zona dei Ventaglieri, dove un ordigno artigianale è esploso davanti a un’abitazione privata nella notte tra mer ... Lo riporta ilfattovesuviano.it