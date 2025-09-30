Bomba carta nel terrazzino di un condominio | paura nella frazione

Padovaoggi.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' stata una notte difficile quella tra domenica e lunedì 29 settembre quelli che hanno vissuto i residenti della frazione di Arsego di San Giorgio delle Pertiche. Una bomba carta è esplosa in un condominio di via Tolomei provocando danni ad un terrazzino. L'allarme è scattato alle 23 di domenica. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

