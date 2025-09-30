Boltiere ritrovato il cadavere di un uomo in un’auto parcheggiata

Boltiere. Drammatico ritrovamento martedì mattina, 30 settembre, a Boltiere. Alcuni minuti prima delle 11 il cadavere di un uomo è stato trovato all’interno di un’auto parcheggiata in via don Giuseppe Carminati. L’area è stata transennata per consentire alle forze dell’ordine di operare ed effettuare i rilievi. Al momento non sono chiare le circostanze del decesso, così come non sono ancora note le generalità della vittima. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e due automediche, ma anche i vigili del fuoco, costretti ad aprire il baule della Bmw berlina con le cesoie, e i carabinieri della Compagnia di Treviglio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

