boltiere in auto il corpo di un uomo scomparso 10 giorni fa

Drammatico ritrovamento martedì 30 settembre a Boltiere, dove intorno alle 11 i carabinieri hanno trovato il cadavere di un uomo all’interno di una Bmw parcheggiata in via don Giuseppe Carminati. L’auto era chiusa dall’interno, per estrarre il corpo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno aperto il baule con delle cesoie. L’area è stata transennata per consentire alle forze dell’ordine di effettuare i rilievi del caso. Da quanto si apprende, il corpo senza vita appartiene a un uomo che mancava da almeno una decina di giorni da casa. La denuncia di scomparsa sarebbe stata raccolta dai carabinieri di Almenno. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
