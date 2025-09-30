Bolsena scossa di terremoto avvertita della popolazione
Una scossa di terremoto di magnitudo 2,2 è stata registrata oggi, 30 settembre, alle 17,52 nella zona di Bolsena. L'evento ha avuto epicentro a circa 5 chilometri a est del centro abitato e a una profondità di 9 chilometri.Il sisma è stato rilevato dalla sala sismica dell'Istituto nazionale di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Bolsena, lieve scossa di terremoto di magnitudo 1,8 Provincia - Ieri sera alle 20,03 - Epicentro a 3 km dal centro abitato, ipocentro a 4 km
Mappe effetti #terremoto zona 5 Km E #Bolsena (#VT) del 30-09-2025 17:52:12 ML: 2.2
