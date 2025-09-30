Bolsena scossa di terremoto avvertita della popolazione

Una scossa di terremoto di magnitudo 2,2 è stata registrata oggi, 30 settembre, alle 17,52 nella zona di Bolsena. L'evento ha avuto epicentro a circa 5 chilometri a est del centro abitato e a una profondità di 9 chilometri.Il sisma è stato rilevato dalla sala sismica dell'Istituto nazionale di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

