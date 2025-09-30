Bologna addio senza rinnovo | a gennaio in un top club di Serie A

Le prestazioni sono altalenanti e il Bologna si interroga sul suo futuro. Il dilemma è venderlo o rinnovare? Ad oggi il tema rinnovo non è tra le idee del giocatore che, già nella scorsa estate, si era fatto lusinghe di un addio per un top club d’Europa se non comunque in Italia, dove avrebbe compiuto il grande salto per giocarsi un posto da titolare per chi è coinvolto nella lotta al titolo. L’occasione di giocarsi una chance come Beukema e altri giocatori che hanno scelto di salutare il Bologna per la Champions League o per le alte ambizioni di classifica, hanno spinto il giocatore a mettere in stand-by quella che è la situazione rinnovo. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

