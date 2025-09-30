Bologna addio senza rinnovo | a gennaio in un top club di Serie A
Le prestazioni sono altalenanti e il Bologna si interroga sul suo futuro. Il dilemma è venderlo o rinnovare? Ad oggi il tema rinnovo non è tra le idee del giocatore che, già nella scorsa estate, si era fatto lusinghe di un addio per un top club d’Europa se non comunque in Italia, dove avrebbe compiuto il grande salto per giocarsi un posto da titolare per chi è coinvolto nella lotta al titolo. L’occasione di giocarsi una chance come Beukema e altri giocatori che hanno scelto di salutare il Bologna per la Champions League o per le alte ambizioni di classifica, hanno spinto il giocatore a mettere in stand-by quella che è la situazione rinnovo. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
In questa notizia si parla di: bologna - addio
Calciomercato Bologna, Ndoye verso l’addio? Occhio al pressing da parte di quella squadra
Beukema al Napoli, la lettera di addio al Bologna: "Grazie tifosi, un onore essere stato rossoblù"
Addio a Celso Valli, il mondo della musica riunito a Bologna per l’ultimo saluto | FOTO
Piazza Bologna in lutto, addio al runner Andrea Cavolata https://ift.tt/0aAg4fG - X Vai su X
Addio a Stefano Benni È morto a Bologna all’età di 78 anni lo scrittore Stefano Benni, autore tra i più amati e riconoscibili della narrativa italiana degli ultimi decenni. Il suo stile ironico, surreale e pungente ha segnato generazioni di lettori e ha attraversato ro - facebook.com Vai su Facebook
Clamoroso Bologna, addio a Vincenzo Italiano | Se ne va per sempre: DECISIONE PRESA - Non arrivano affatto buone notizie per il Bologna, soprattutto per il tecnico Vincenzo Italiano: se ne va per sempre ... Riporta ternananews.it
Bologna, l'addio a Mihajlovic di Dijks: 'Sono senza parole, riposa in pace Mister' - Mitchell Dijks, difensore in forza al Bologna, si è affidato al suo profilo ufficiale Instagram per esprimere tutto il suo dolore per la scomparsa di Sinisa Mihajlovic: "Sono senza parole, riposa in ... Secondo calciomercato.com