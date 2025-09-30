Bollette i prezzi scendono del 7,6% ma non per tutti | ecco a chi perché e quando

Il costo della bolletta elettrica sta per scendere del 7,6% per circa tre milioni di clienti che si trovano nel mercato libero.  La notizia arriva dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e riguarda circa tre milioni di utenti in tutta l’Italia che si trovano nel mercato libero ed hanno il diritto di passare alla Maggior Tutela. – notizie.com L’abbassamento dei prezzi però, non riguarda tutti, ma solo i tre milioni di clienti vulnerabili serviti in Maggior Tutela. Nello specifico si tratta degli utenti con consumi di 2mila chilowattora e potenza di 3kW. 🔗 Leggi su Notizie.com

bollette prezzi scendono 76Bollette in calo del 7,6% per i clienti vulnerabili in maggior tutela - Nel quarto trimestre la spesa elettrica scende per 3 milioni di utenti grazie al calo dei costi energetici e di dispacciamento. Riporta repubblica.it

