Bodycam ai sanitari del Lazio contro le aggressioni
Giulia Tobia lavora da anni come infermiera sulle ambulanze del 118 di Ares nel Lazio. Più volte ha subito aggressioni, anche fisiche. Ma non è la sola: ogni giorno medici, infermieri, barellieri e autisti delle ambulanze vengono presi di mira. Ecco perché l'azienda sanitaria regionale del Lazio ha deciso di equipaggiare il personale con le bodycam, il dispositivo di registrazione audio e video indossabili. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: bodycam - sanitari
Aggressioni contro gli operatori sanitari, nel Veneto arrivano le bodycam
500 nuove bodycam per la sicurezza degli operatori sanitari: l’Asl Salerno estende l’utilizzo delle videocamere indossabili per prevenire le aggressioni
Salerno, pronte 500 bodycam per la sicurezza dei sanitari
Bodycam contro le aggressioni al pronto soccorso Entrate in funzione per sanitari del Policlinico di Messina https://siciliaweb.it/2025/09/bodycam-contro-le-aggressioni-al-pronto-soccorso/… - X Vai su X
Aggressioni in ospedale, il personale sanitario del Policlinico di Messina con le bodycam https://gazzettadelsud.it/?p=2100637 - facebook.com Vai su Facebook
Medici e infermieri con le bodycam contro le aggressioni: l’iniziativa all’ospedale di Aversa - Dotare gli operatori sanitari di bodycam per prevenire e scongiurare le aggressioni: è l’iniziativa, sperimentale, dell’Asl di Caserta all’ospedale Moscati di Aversa. Come scrive fanpage.it
Bodycam in ospedale del Casertano contro aggressioni - in risposta alle crescenti aggressioni fisiche che si registrano nei pronto soccorso presidi ospedalieri. Si legge su ansa.it