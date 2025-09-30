Bocciato il titolarissimo ma c’è Tudor nel mirino | È lui che lo mette in campo

Nuovo attacco al tecnico bianconero: “Può giocare al Frosinone” Sta crescendo un po’ di malumore attorno a Igor Tudor. I deludenti tre pareggi consecutivi non sono stati digeriti da molti tifosi, così come alcune sue recenti dichiarazioni. Vedi l’ultima su Cambiaso, prima del match con l’ Atalanta. (LaPresse) – Calciomercato.it Confermato sulla panchina bianconera pur non essendo la prima scelta, e forse neanche la seconda di Comolli, il tecnico croato è finito già nel mirino anche per scelte che difficilmente gli si può contestare. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

