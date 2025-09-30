Boccaccio a Certaldo mostra di Valentina Palazzari

Certaldo Alto (Fi), 30 set. (askanews) - Fino al 26 gennaio 2026 Palazzo Pretorio di Certaldo Alto ospita Fiammetta, la personale di Valentina Palazzari a cura di Davide Sarchioni. La mostra, organizzata da Exponent, si inserisce nelle celebrazioni per i 650 anni dalla morte di Boccaccio. Tra affreschi tre e quattrocenteschi, prende forma un percorso di installazioni site specific. "E' un lavoro che nasce per questo luogo poco, quindi non esisteva prima, nasce pensando a Certaldo, a Boccaccio, alla letteratura, a quello che resta del pensiero umano, della forza di questo di questo letterato che aveva una modernità straordinaria e ancora oggi conserva la forza, la violenza e il potere che ha la carta di trattenere questo segno", sottolinea Palazzari" Nota per i suoi lavori monumentali, Palazzari dialoga ancora una volta con il patrimonio storico-artistico italiano, trasformando materiali industriali in esperienze poetiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

