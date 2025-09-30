Board of Peace per Gaza Trump | Presiederò organismo transizione con ex premier Gb Tony Blair – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 30 settembre 2025 "Gaza sarà governata sotto l'amministrazione transitoria temporanea di un comitato palestinese tecnocratico e apolitico. Sarà composto da palestinesi qualificati e da esperti internazionali, con un nuovo organismo transitorio internazionale, il "Board of Peace", presieduto da me insieme ad altri membri, incluso l'ex Primo Ministro Tony Blair". Lo ha detto Donald Trump a fianco del premier israeliano Bibi Netanyahu. White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online