Blue Madeleine di Atelier Des Ors vince il Premio Accademia del Profumo 2025 nella categoria Miglior profumo artistico indipendente

Metropolitanmagazine.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BLUE MADELEINE DI ATELIER DES ORS VINCE IL PREMIO ACCADEMIA DEL PROFUMO 2025 NELLA CATEGORIAMIGLIOR PROFUMO ARTISTICO INDIPENDENTE” KAON è lieta di condividere una splendida notizia: a  Blue Madeleine  di  Atelier Des Ors  è stato riconosciuto il  Premio Accademia del Profumo 2025. Durante la cerimonia di premiazione, tenutasi domenica 21 settembre presso il prestigioso Teatro alla Scala di Milano, la fragranza è stata scelta come  Miglior Profumo Artistico Indipendente. Blue Madeleine – Edp 100 ml « L’espressione olfattiva di un souvenir durante un tè pomeridiano in villa, mescolando madeleine e tè nero. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

