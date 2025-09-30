Blue Madeleine di Atelier Des Ors vince il Premio Accademia del Profumo 2025 nella categoria Miglior profumo artistico indipendente
BLUE MADELEINE DI ATELIER DES ORS VINCE IL PREMIO ACCADEMIA DEL PROFUMO 2025 NELLA CATEGORIA "MIGLIOR PROFUMO ARTISTICO INDIPENDENTE" KAON è lieta di condividere una splendida notizia: a Blue Madeleine di Atelier Des Ors è stato riconosciuto il Premio Accademia del Profumo 2025. Durante la cerimonia di premiazione, tenutasi domenica 21 settembre presso il prestigioso Teatro alla Scala di Milano, la fragranza è stata scelta come Miglior Profumo Artistico Indipendente. Blue Madeleine – Edp 100 ml « L'espressione olfattiva di un souvenir durante un tè pomeridiano in villa, mescolando madeleine e tè nero.
