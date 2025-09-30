Blocco del traffico in Emilia-Romagna divieti da ottobre | chi non può circolare e dove

Bologna, 30 settembre 2025 - Da domani, 1 ottobre, tornano in vigore in Emilia-Romagna i divieti per la qualità dell'aria: riguardano le auto, il riscaldamento e le combustioni all’aperto. Le misure dureranno fino al 31 marzo 2026. Smog, i divieti per le auto. Nei Comuni di pianura, dal lunedì al venerdì (8.30-18.30), stop ai veicoli diesel fino a euro 4, benzina fino a euro 2, metano-benzina e Gpl-benzina fino a euro 2, ciclomotori e motocicli fino a euro 2. Nei Comuni con più di 30.000 abitanti, nell'agglomerato di Bologna e nei Comuni volontari, ricorda la Regione Emilia-Romagna, le limitazioni si estendono in caso di attivazione delle misure emergenziali e anche alle domeniche ecologiche, con il blocco dei diesel fino a euro 5. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

