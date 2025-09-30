Bloccato a Campobasso il ricercato di Paupisi tragico epilogo per uno dei figli

Fremondoweb.com | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato ritrovato a Ferrazzano, in provincia di Campobasso, Salvatore Ocone, l’uomo di 58 anni di Paupisi sospettato di aver ucciso la moglie Elisa a colpi di pietra. La localizzazione è avvenuta grazie a un elicottero che ha segnalato l’auto . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

bloccato a campobasso il ricercato di paupisi tragico epilogo per uno dei figli

© Fremondoweb.com - Bloccato a Campobasso il ricercato di Paupisi, tragico epilogo per uno dei figli

In questa notizia si parla di: bloccato - campobasso

Donna uccisa nel beneventano, il marito bloccato a Campobasso. Morto anche uno dei due figli Ferita la figlia

bloccato campobasso ricercato paupisiCatturato a Campobasso Salvatore Ocone dopo l’omicidio della moglie a Paupisi: fuga con i figli, uno morto e l’altra in gravi condizioni - L’uomo, accusato di aver ucciso la moglie Elisa Polcino a Paupisi, aveva portato con sé i due figli minorenni. Si legge su ilgazzettinovesuviano.com

bloccato campobasso ricercato paupisiFemminicidio Paupisi, arrestato Salvatore Ocone: morto il figlio, la figlia in fin di vita - Uccide la moglie a colpi di pietra a Paupisi, fermato Salvatore Ocone: un figlio è morto, la figlia sarebbe in fin di vita. Come scrive la7.it

Cerca Video su questo argomento: Bloccato Campobasso Ricercato Paupisi