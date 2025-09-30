Bloccati dai Carabinieri due truffatori dello specchietto | tentata estorsione ai danni di un anziano ad Avellino

Tentata truffa dello specchietto: due arresti ad Avellino grazie all’intervento di un Carabiniere libero dal servizio. Nella mattinata di ieri, un Carabiniere libero dal servizio ha notato, in località Pianodardine del capoluogo irpino, due soggetti che, con atteggiamento minaccioso, pretendevano da un uomo di 80 anni del denaro a titolo di risarcimento per un simulato sinistro stradale. L’immediata segnalazione alla Centrale Operativa ha consentito ai colleghi della Sezione Operativa della Compagnia di Avellino (già presenti in quell’area nell’ambito dei mirati servizi predisposti dal Comando Provinciale di Avellino, a seguito di recenti segnalazioni da parte di vittime della cosiddetta “ truffa dello specchietto ”) di intervenire tempestivamente, bloccando la coppia e scongiurando ulteriori conseguenze per l’anziano. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it