Bloccati dai Carabinieri due truffatori dello specchietto | tentata estorsione ai danni di un anziano ad Avellino

Puntomagazine.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tentata truffa dello specchietto: due arresti ad Avellino grazie all’intervento di un Carabiniere libero dal servizio. Nella mattinata di ieri, un Carabiniere libero dal servizio ha notato, in località Pianodardine del capoluogo irpino, due soggetti che, con atteggiamento minaccioso, pretendevano da un uomo di 80 anni del denaro a titolo di risarcimento per un simulato sinistro stradale. L’immediata segnalazione alla Centrale Operativa ha consentito ai colleghi della Sezione Operativa della Compagnia di Avellino (già presenti in quell’area nell’ambito dei mirati servizi predisposti dal Comando Provinciale di Avellino, a seguito di recenti segnalazioni da parte di vittime della cosiddetta “ truffa dello specchietto ”) di intervenire tempestivamente, bloccando la coppia e scongiurando ulteriori conseguenze per l’anziano. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bloccati - carabinieri

Spaccio sul Vialone: in due bloccati dai carabinieri con la droga

Si intrufolano di notte a scuola e restano bloccati sul tetto: arrivano i carabinieri

Bloccati con l’auto sul monte Argentario: soccorsi dai carabinieri forestali

bloccati carabinieri due truffatoriTruffatori di anziani bloccati in Alto Molise: due campani denunciati, recuperata refurtiva - ] ... ecoaltomolise.net scrive

bloccati carabinieri due truffatoriTruffa del “finto Carabiniere”: due giovani trovati con 5mila euro e gioielli - Due truffatori della Campania bloccati dai Carabinieri di Agnone: contanti e gioielli recuperati dopo il raggiro del “finto Carabiniere” ... Lo riporta primonumero.it

Cerca Video su questo argomento: Bloccati Carabinieri Due Truffatori