Bloccare la Russia sul campo per arrivare a una trattativa La ricetta di Zagordnyuk e di Zelensky?

“Non si lascerà scoraggiare dalle parole, da un pugno di soldati della Nato o da ulteriori sofferenze (anche se queste dovessero colpire i russi). Infatti, non fermerà la guerra a meno che le truppe russe non siano letteralmente impossibilitate ad avanzare ulteriormente”. A scrivere queste parole in un articolo pubblicato su Foreign Affairs pochi giorni fa è Andriy Zagordnyuk, presidente del think thank ucraino Centre for Defence Strategies e distinguished fellow, nonché ex-ministro della Difesa dell’Ucraina (in carica dal 2019 al 2020); il riferimento è, ovviamente, al presidente russo Vladimir Putin, e alla sua ormai palese volontà di non trovare nel breve termine una soluzione negoziata che ponga fine al conflitto in Ucraina. 🔗 Leggi su Formiche.net

