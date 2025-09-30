Blitz Pit Bull arrestati 18 mafiosi | il ruolo chiave di 6 donne in manette anche Vito Paolo Vacca

30 set 2025

Maxi blitz dei Carabinieri nel basso Salento: 18 arresti e sequestri di droga e armi contro un clan mafioso legato alla Sacra Corona Unita. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

