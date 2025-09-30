Blitz nel settore agroalimentare | sequestrati due quintali di prodotti

Anteprima24.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri Forestali del Gruppo di Avellino, in sinergia con i colleghi dell’ Arma territoriale e con il personale dell’A.S.L. di Avellino, hanno eseguito una serie di controlli nel settore agroalimentare, su tutto il territorio provinciale. L’attività preventiva, a tutela del consumatore, ha permesso di ritirare dal commercio, circa due quintali di prodotti agroalimentari privi tracciabilità e rintracciabilità. Nello specifico i militari, nei Comuni di Mercogliano, Grottaminarda, Aquilonia e Calitri, rinvenivano presso diversi esercizi commerciali, tra cui pescherie e minimarket generi alimentari, privi di qualsiasi indicazione attestante la tracciabilità e la rintracciabilità posti in vendita al consumatore oltre a diversi strumenti di pesatura privi di omologazione tra cui bilance. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

blitz nel settore agroalimentare sequestrati due quintali di prodotti

© Anteprima24.it - Blitz nel settore agroalimentare: sequestrati due quintali di prodotti

