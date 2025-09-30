Blitz interforze a Caivano il bilancio della Polizia Metropolitana di Napoli

La Polizia Metropolitana in prima linea nel Parco Verde: bilancio e risultati delle attività di controllo. La Polizia Metropolitana di Napoli ha partecipato questa mattina, dalle prime ore dell’alba, alla vasta operazione ad “alto impatto ” interforze a Caivano, insieme alla Squadra Mobile della Questura di Napoli, al Commissariato di Afragola, ai Carabinieri e alla Guardia di Finanza, come da disposizioni impartite in seno al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che si è tenuto ieri pomeriggio in Prefettura a Napoli, dopo la “stesa ” dei giorni scorsi al Parco Verde di Caivano e la consegna di un proiettile al parroco della chiesa di San Paolo Apostolo durante la messa della domenica. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it