Blitz in una nota officina meccanica | scatta il sequestro

La polizia locale di Afragola ha effettuato una ispezione in una officina meccanica. In un locale privo di agibilità e delle autorizzazioni ambientali nel centro abitato, è stato accertato che all’interno di una attività adibita ad officina meccanica erano presenti motocicli e ciclomotori in fase. 🔗 Leggi su Napolitoday.it