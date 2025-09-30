Blitz contro il clan Fezza-De Vivo | il Riesame annulla l' arresto per Giuseppe D' Auria

Il tribunale del Riesame di Salerno ha annullato la misura cautelare del carcere notificata a Giuseppe D'Auria, difeso dall'avvocato Gioacchino Genchi, arrestato lo scorso 11 settembre nell'ambito di una maxi operazione interforze che ha consentito di sgominare, con ben 88 arresti, il clan. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Maxi-blitz contro il clan Fezza-De Vivo: arresti domiciliari per il 66enne irpino - Lascerà il carcere per essere sottoposto alla misura degli arresti domiciliari il 66irpino coinvolto nel blitz condotto dalla Procura Distrettuale Antimafia di Salerno contro il clan Fezza-

Arrestato in maxi blitz interforze a Salerno, Riesame annulla - Il tribunale del Riesame di Salerno (presidente Dolores Zarone) ha annullato la misura cautelare del carcere notificata a Giuseppe D'Auria, difeso dall'avvocato Gioacchino Genchi, arrestato lo scorso ...

