Blitz antidroga a Catania | i Falchi fermano due pusher

Due arresti e sequestri di cocaina e hashish. La Polizia di Stato di Catania ha portato a termine un'operazione mirata al contrasto dello spaccio di droga, che ha condotto all'arresto di due uomini accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti della Sezione Contrasto al Crimine Diffuso della Squadra Mobile, conosciuti come "Falchi", hanno intensificato i controlli in vari quartieri della città, con l'obiettivo di individuare droga e armi. Inseguimento in scooter e cocaina sequestrata. Durante un pattugliamento in via A. Santangelo Fulci, i Falchi hanno notato un giovane a bordo di uno scooter che, anziché fermarsi all'alt imposto, ha tentato la fuga a gran velocità.

