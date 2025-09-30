Blitz ‘Alto Impatto’ interforze a Caivano | in azione 150 agenti delle forze dell’ordine

Operazione ad alto impatto all'alba. Dalle prime ore del mattino di oggi, 30 settembre, è scattato un massiccio blitz interforze a Caivano. L'operazione, definita ad "alto impatto", vede impegnati oltre 150 uomini delle forze dell'ordine, appartenenti a Squadra Mobile della Questura di Napoli, commissariato di Afragola, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia metropolitana e Vigili del fuoco. Il contesto: violenza al Parco Verde. L'intervento arriva dopo un fine settimana segnato dalla violenza: sabato scorso si sono verificate due "stese" – raffiche di colpi sparati in strada ad altezza d'uomo – nel Parco Verde.

In questa notizia si parla di: blitz - alto

