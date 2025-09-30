Blitz all' alba a Caivano | vasta operazione dopo le stese e le minacce a don Patriciello

È in corso dalle prime ore di questa mattina una vasta operazione 'alto impatto' a Caivano, in provincia di Napoli. I controlli vengono eseguiti a seguito di due inquietanti episodi avvenuti nel comune napoletano nei giorni scorsi. Il primo riguarda le due stese registrate nella serata di sabato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Caivano, vasta operazione di polizia all'alba al Parco Verde: blitz dopo le stese e le minacce a Don Patriciello - Negli ultimi giorni i recenti fatti di cronaca che hanno interessato l'area del Parco Verde di Caivano stanno facendo discutere. msn.com scrive

Il video del blitz a Caivano: l'arrivo delle forze dell'ordine per l'operazione ad alto impatto - Dopo la bonifica di ieri da parte dei carabinieri nell'area del Parco Verde, teatro del proiettile consegnato a don Maurizio Patriciello durante la messa, intensificata la presenza delle forze dell'or ... Si legge su rainews.it