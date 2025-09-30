Blitz all' alba a Caivano | vasta operazione dopo le stese e le minacce a don Patriciello

Napolitoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È in corso dalle prime ore di questa mattina una vasta operazione 'alto impatto' a Caivano, in provincia di Napoli. I controlli vengono eseguiti a seguito di due inquietanti episodi avvenuti nel comune napoletano nei giorni scorsi. Il primo riguarda le due stese registrate nella serata di sabato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

