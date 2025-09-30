Blasioli Pd sulla carenza di sangue | La Regione non dà certezze sul ' progetto Plasma' dei centri trasfusionali di Pescara Penne Popoli

«La Asl denuncia la carenza di sangue e plasma, ma la Regione non dà certezze sul “progetto Plasma” dei centri trasfusionali di Pescara, Penne Popoli».A denunciarlo è Antonio Blasioli del Pd dopo gli inviti pubblici alla donazione di sangue da parte della Asl e dell'Avis.«Inviti che. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: blasioli - carenza

Emergenza autismo, "Famiglie in attesa, servizio discontinuo e carenza di personale": denuncia Blasioli (Pd)

La denuncia di Blasioli (Pd): "Grave carenza di personale nell'Rsa di Tocco da Casauria, situazione insostenibile"

Sangue. Contro la carenza, ecco il progetto del Cns “Patient Blood Management” - L’obiettivo è individuare strategie e tecniche farmacologiche e non farmacologiche per ottimizzare le cure riducendo il bisogno di trasfusioni e contenendo i costi. quotidianosanita.it scrive

Carenza di sangue. L’appello di Omceo Catania e Avis Sicilia: “Un’anagrafica unica del donatore” - La Mantia: “Essere parte di una comunità vuol dire preoccuparsi degli altri, come fossero membri della nostra stessa famiglia l’attualità ci mette davanti a una situazione ... Secondo quotidianosanita.it