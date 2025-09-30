Blanca incinta di Domenico Falena | Il padre non può essere lui Anticipazioni

La terza stagione di Blanca si è aperta con due eventi scioccanti, da un lato la morte dell’adorato cane Linneo, dall’altro la gravidanza inaspettata della protagonista che suscitato non poche inquietudini e qualche protesta tra i fan. Ma per saperne di più, ecco le anticipazioni della prossima puntata, in onda lunedì 6 ottobre. Blanca incinta di Domenico Falena. Maria Chiara Giannetta è tornata a interpretare Blanca, nella terza stagione della fortunata serie. La consulente non vedente della polizia non ha perso la sua ironia e le sue doti investigative. Ma il suo mondo sta cambiando e anche piuttosto rapidamente. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Blanca incinta di Domenico Falena: “Il padre non può essere lui”. Anticipazioni

Linneo indubbiamente manca ma Cane3 mi sta già simpatico, voglio più scene tra Blanca e Lucia, ci sta la dinamica Blanca con un altro uomo e Liguori geloso (lo avevo già predetto a fine S2) ma Blanca incinta mi ha proprio scioccata+ #Blanca #BlancaLaSe

Mamma mia quanti colpi di scena in questa prima puntata di Blanca 3, la scomparsa di Linneo, l'arrivo di Cane3 e poi Blanca che ubriaca va a letto con Falena e ne resta pure incinta! "Non so se ho il coraggio di ricominciare, da quando è morta Linneo, lei era

