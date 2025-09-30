Blanca incinta di Domenico Falena | Il padre non può essere lui Anticipazioni

30 set 2025

La terza stagione di Blanca si è aperta con due eventi scioccanti, da un lato la morte dell’adorato cane Linneo, dall’altro la gravidanza inaspettata della protagonista che suscitato non poche inquietudini e qualche protesta tra i fan. Ma per saperne di più, ecco le anticipazioni della prossima puntata, in onda lunedì 6 ottobre. Blanca incinta di Domenico Falena. Maria Chiara Giannetta è tornata a interpretare Blanca, nella terza stagione della fortunata serie. La consulente non vedente della polizia non ha perso la sua ironia e le sue doti investigative. Ma il suo mondo sta cambiando e anche piuttosto rapidamente. 🔗 Leggi su Dilei.it

