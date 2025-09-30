Blanca 3 replica su Rai Premium | quando rivedere le repliche della terza stagione
Blanca 3 replica, quando rivedere le repliche della terza stagione. Blanca 3 è tornata su Rai 1 dal 29 settembre 2025. Protagonisti, come sempre, Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno. Ogni episodio presenta un nuovo caso da risolvere, ma c’è anche un mistero più profondo che attraversa tutta la stagione: la scomparsa di un bambino legata all’omicidio di una suora ucraina. Blanca e Domenico si avvicinano sempre di più, mentre Liguori è combattuto tra il dovere e i sentimenti. Ma dove e quando rivedere le repliche della terza stagione? Ecco quando va in onda Blanca 3 in replica su Rai Premium. Blanca 3 replica su Rai Premium: orario e giorno di programmazione. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it
Che ne sarà di Linneo nella terza stagione di #Blanca? Ce lo racconta #MariaChiaraGiannetta: nella trama, il bellissimo American Bulldog perde la vita, e per la protagonista sarà un duro colpo da elaborare, mostrandosi scontrosa e arrabbiata con il mondo. - facebook.com Vai su Facebook
Blanca 3: qual è la razza di Cane 3, il successore di Linneo nella serie RAI? - Cane 3 è la fedele e vivace nuova guida a quattro zampe di Blanca nella terza stagione della serie RAI, una presenza che la protagonista faticherà a gestire dopo la perdita di Linneo ... Lo riporta movieplayer.it
Blanca 3, le anticipazioni delle puntate - Blanca 3, le anticipazioni e le trame delle puntate in onda da lunedì 29 settembre 2025 in prima visione su Rai 1. Si legge su tvserial.it