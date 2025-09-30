Blanca 3 recensione terza stagione | senza Linneo cambia tutto o quasi ma Maria Chiara Giannetta resta al top

Blanca 3 recensione della terza stagione. È tornata Blanca Ferrando (Maria Chiara Giannetta), la consulente non vedente con un talento unico per il décodage audio, affronta una fase di grande cambiamento: per la prima volta è fragile, insicura e teme il buio. Dopo la perdita del suo cane guida Linneo, entra in scena “Cane 3”, nome del primo episodio, un cucciolo imprevedibile che Blanca inizialmente rifiuta persino di nominare. Il suo rapporto con l’ispettore Michele Liguori (Giuseppe Zeno) è ancora complicato, soprattutto ora che lui è legato sentimentalmente a Veronica. Nuovi personaggi movimentano la trama: Domenico Falena (Domenico Diele), un contractor esperto in sicurezza navale, e Eva Faraldi (Matilde Gioli), sua affascinante superiore. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

