Blackout a Novate Milanese | in via Repubblica da ore senza corrente
Un serio problema elettrico sta interessando il grosso complesso di via Repubblica 15 nel pieno centro di Novate Milanese. Attorno a mezzogiorno infatti un guasto alla rete elettrica pubblica ha causato un blackout, lasciando al buio appartamenti, negozi e uffici. A Novate Milanese, un grosso complesso da ore senza corrente elettrica Quando sul posto sono . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
In questa notizia si parla di: blackout - novate
In 10 giorni è il 2º incidente Frontale che rischio Al SOTTOPASSO DI NOVATE MEZZOLA, UNO POCHI MINUTI FA'... VENGO SORPASSATO DA BMW GRIGIO IN PROSSIMITÀ DEL TUNNEL SULLA CURVA, ARRIVA UNA PUNTO BIANCA DALL' ALTRO LATO - facebook.com Vai su Facebook
Blackout a Novate Milanese: in via Repubblica da ore senza corrente - Un serio problema elettrico sta interessando il grosso complesso di via Repubblica 15 nel pieno centro di Novate Milanese. Come scrive ilnotiziario.net
"Lavori in Novate Milanese: via XXV Aprile chiusa al transito" - Via XXV Aprile a Novate Milanese è chiusa al transito fino al 7 novembre per lavori di ripavimentazione e decoro urbano delle piste ciclabili. Lo riporta ilgiorno.it