Blackout a Novate Milanese | in via Repubblica da ore senza corrente

Ilnotiziario.net | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un serio problema elettrico sta interessando il grosso complesso di via Repubblica 15 nel pieno centro di Novate Milanese. Attorno a mezzogiorno infatti un guasto alla rete elettrica pubblica ha causato un blackout, lasciando al buio appartamenti, negozi e uffici. A Novate Milanese, un grosso complesso da ore senza corrente elettrica Quando sul posto sono . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Immagine generica

In questa notizia si parla di: blackout - novate

blackout novate milanese viaBlackout a Novate Milanese: in via Repubblica da ore senza corrente - Un serio problema elettrico sta interessando il grosso complesso di via Repubblica 15 nel pieno centro di Novate Milanese. Come scrive ilnotiziario.net

"Lavori in Novate Milanese: via XXV Aprile chiusa al transito" - Via XXV Aprile a Novate Milanese è chiusa al transito fino al 7 novembre per lavori di ripavimentazione e decoro urbano delle piste ciclabili. Lo riporta ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Blackout Novate Milanese Via