BJF Fuori Festival la salute in altre parole | le nuove forme di divulgazione

Tpi.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come si può raccontare la salute in modo che arrivi davvero alle persone? Con quali parole, immagini e formati? Un tema oggi quanto mai attuale, in epoca di Intelligenza artificiale, fake news e nuove forme di comunicazione. Serve dunque consapevolezza e la giusta accortezza per trattare e diffondere al pubblico un tema tanto delicato quanto quello della salute. Il 6 ottobre torna Fuori Festival con il secondo appuntamento di avvicinamento al Brand Journalism Festival dell’11 novembre a Roma. Al centro, un confronto tra istituzioni, media e imprese sulla sfida della comunicazione sanitaria. Sarà uno spazio di riflessione critica su strumenti, pratiche e linguaggi della comunicazione in ambito sanitario. 🔗 Leggi su Tpi.it

bjf fuori festival la salute in altre parole le nuove forme di divulgazione

© Tpi.it - BJF Fuori Festival, la salute in altre parole: le nuove forme di divulgazione

In questa notizia si parla di: fuori - festival

Piero Chiambretti al BCT Festival: “Io fuori dalla Rai? È un errore, c’è un contratto e un programma. Hanno comunicato male. In tv manca il coraggio di sperimentare” – Intervista Video

"Sempre più Fuori", festival di teatro, musica, danza e arte

Meditazione, spiritualità e benessere: a Corte San Ruffillo il festival "Giorni fuori dal tempo"

bjf fuori festival saluteBJF Fuori Festival, la salute in altre parole: le nuove forme di divulgazione - BJF Fuori Festival, la salute in altre parole: le nuove forme di divulgazione. Si legge su tpi.it

Cerca Video su questo argomento: Bjf Fuori Festival Salute