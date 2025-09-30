BJF Fuori Festival la salute in altre parole | le nuove forme di divulgazione

Come si può raccontare la salute in modo che arrivi davvero alle persone? Con quali parole, immagini e formati? Un tema oggi quanto mai attuale, in epoca di Intelligenza artificiale, fake news e nuove forme di comunicazione. Serve dunque consapevolezza e la giusta accortezza per trattare e diffondere al pubblico un tema tanto delicato quanto quello della salute. Il 6 ottobre torna Fuori Festival con il secondo appuntamento di avvicinamento al Brand Journalism Festival dell’11 novembre a Roma. Al centro, un confronto tra istituzioni, media e imprese sulla sfida della comunicazione sanitaria. Sarà uno spazio di riflessione critica su strumenti, pratiche e linguaggi della comunicazione in ambito sanitario. 🔗 Leggi su Tpi.it

