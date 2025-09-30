Biopic su selena | l’eredità di jennifer lopez 28 anni dopo
Il successo di un film nel mondo dello streaming può confermare la sua duratura rilevanza culturale e il suo impatto sul pubblico. Un esempio emblematico è rappresentato dal biopic Selena, che, a quasi tre decenni dalla sua uscita originale, continua a riscuotere grande interesse tra gli spettatori. Questa pellicola del 1997, diretta da Gregory Nava e interpretata da Jennifer Lopez nel ruolo della celebre cantante Tejana Selena Quintanilla-Pérez, ha attraversato diverse fasi di popolarità, culminando in una posizione di rilievo nelle classifiche di streaming. la risonanza di selena nel panorama digitale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: biopic - selena
Selena Gomez ha detto sì. L’attrice e cantante ha sposato Benny Blanco il 27 settembre a Montecito, in una cerimonia che sembra uscita da un film romantico - facebook.com Vai su Facebook
Unstoppable, il trailer del biopic con Jennifer Lopez sul wrestler Anthony Robles - Nato senza una gamba, cerca con grande determinazione di realizzare il suo sogno: entrare nella squadra Arizona State Wrestling. Lo riporta tg24.sky.it
Selena Gomez si trasformerà in Linda Ronstadt nel biopic su di lei - Selena Gomez è pronta per una nuova avventura cinematografica nel ruolo di Linda Ronstadt nel prossimo biopic diretto da David O. Segnala 105.net