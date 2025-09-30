Bilancio record primo utile dopo 15 anni Chivu a caccia di continuità Bonny lo tenta

L’Europa è ancora qui, nel tempio di San Siro. Accoglierà musiche da Champions League, all’ingresso in campo di Inter e Slavia Praga, per la seconda giornata delle otto in programma nel maxi-girone. Cristian Chivu aggiungerà un altro esordio alla lista: la prima in Coppa al Meazza, dopo aver conquistato Amsterdam. Arriva all’appuntamento meglio di quanto non fosse con l’Ajax, quando l’approccio al torneo avvenne tra le scorie di un doppio ko consecutivo. Riscaldati i cuori con tre successi a fila, Chivu deve ora smorzare gli entusiasmi e mantenere gli equilibri, della piazza e di squadra. "Teniamo i piedi per terra e pensiamo solo a questa partita", è il mantra del tecnico, il cui augurio è riuscire "a dare spazio a tutti". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

