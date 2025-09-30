Bilancio record primo utile dopo 15 anni Chivu a caccia di continuità Bonny lo tenta

Sport.quotidiano.net | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Europa è ancora qui, nel tempio di San Siro. Accoglierà musiche da Champions League, all’ingresso in campo di Inter e Slavia Praga, per la seconda giornata delle otto in programma nel maxi-girone. Cristian Chivu aggiungerà un altro esordio alla lista: la prima in Coppa al Meazza, dopo aver conquistato Amsterdam. Arriva all’appuntamento meglio di quanto non fosse con l’Ajax, quando l’approccio al torneo avvenne tra le scorie di un doppio ko consecutivo. Riscaldati i cuori con tre successi a fila, Chivu deve ora smorzare gli entusiasmi e mantenere gli equilibri, della piazza e di squadra. "Teniamo i piedi per terra e pensiamo solo a questa partita", è il mantra del tecnico, il cui augurio è riuscire "a dare spazio a tutti". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

bilancio record primo utile dopo 15 anni chivu a caccia di continuit224 bonny lo tenta

© Sport.quotidiano.net - Bilancio record, primo utile dopo 15 anni. Chivu a caccia di continuità. Bonny lo tenta

In questa notizia si parla di: bilancio - record

Stretta fiscale dell’UE sul tabacco: accise record e nuove tasse per finanziare il bilancio 2028–2035

Bilancio Inter, addio ai paletti! Numeri da record: utile atteso e mercato più libero rispetto al passato. E rispetto alla Juve…

Delitto di garlasco su quarto grado: analisi e bilancio di un’edizione da record

bilancio record primo utileBilancio record, primo utile dopo 15 anni. Chivu a caccia di continuità. Bonny lo tenta - Accoglierà musiche da Champions League, all’ingresso in campo di Inter ... Secondo sport.quotidiano.net

bilancio record primo utileInter, il CdA approva il progetto di bilancio: fatturato record e primo utile in 15 anni - L’Inter tornerà a chiudere il bilancio in utile per la prima volta negli ultimi 15 anni. Segnala tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Bilancio Record Primo Utile