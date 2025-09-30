bilancio positivo dal montefano una prestazione impeccabile

La bella prestazione contro il quotato Urbania assicura tre punti al Montefano che in questo modo dà un calcio alle precedenti due partite in cui la formazione viola ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato. "Sono contento per una prestazione - dice Lorenzo Bilò, allenatore del Montefano - quasi perfetta. Nel primo tempo siamo partiti molto bene, poi l’Urbania ha alzato la pressione e non siamo stati bravi a leggere quella fase. Nella ripresa i ragazzi sono stati impeccabili sotto ogni aspetto, abbiamo vinto i vari duelli e siamo stati bravi anche nella fase di non possesso. Alla fine è arrivata una vittoria che un po’ ci ripaga di due partite sfortunate". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

