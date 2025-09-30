Bilancio Inter numeri record nel 2024-25 grazie alla dirigenza | e anche il calciomercato ne ha beneficiato!

I dati sui ricavi dei nerazzurri. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’ Inter chiude il bilancio 2024-25 con un utile di 35,4 milioni di euro, il migliore degli ultimi decenni, a conferma di un percorso di graduale risanamento guidato dai risultati sportivi. I nerazzurri hanno saputo coniugare prestazioni sul campo e stabilità finanziaria, ottenendo risorse aggiuntive dai successi sportivi che hanno permesso di ridurre progressivamente le perdite accumulate negli anni precedenti. 🔗 Leggi su Internews24.com

