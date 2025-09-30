Bilancio Inter 2024-25 i conti tornano e Oaktree può sorridere! Primo utile nella storia | mai nessuno in Serie A aveva raggiunto certe cifre!

Le ultime. L’ Inter sorride: per l’esercizio 2024-25 il club nerazzurro chiude il bilancio in attivo, registrando un profitto di 35,4 milioni di euro. È il primo bilancio positivo del club da tantissimi anni, dopo una lunga serie di esercizi in perdita iniziata ai tempi di Ernesto Pellegrini. Secondo la Gazzetta dello Sport, il segno più è particolarmente significativo perché conferma il turnaround aziendale della società. Il deficit massimo era stato registrato nel 2020-21 con -245,6 milioni, ridotto progressivamente a -140,1 nel 2021-22, a -85,4 nel 2022-23 e a -35,7 nel 2023-24, evidenziando un trend di costante miglioramento. 🔗 Leggi su Internews24.com

