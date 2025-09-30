Bilancio disco verde alle Partecipate

Ilrestodelcarlino.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con 20 voti favorevoli della propria maggioranza e 2 contrari da parte di Coalizione Civica (il resto dell’opposizione non ha partecipato al voto dopo aver abbandonato Sala del Tricolore a causa del rifiuto di discutere l’ordine del giorno sui rapporti tra Sindaco e Prefettura) il Consiglio Comunale ha approvato ieri il Bilancio consolidato 2024 del Comune, comprensivo dell’operato delle aziende partecipate e controllate dall’amministrazione: la cosiddetta ’Holding Comunale’. In estrema sintesi il risultato economico viene considerato "positivo", pari a quasi 4 milioni di euro, nel quadro di un patrimonio netto che oltrepassa il miliardo, con un valore della produzione di 511 milioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

bilancio disco verde alle partecipate

© Ilrestodelcarlino.it - Bilancio, disco verde alle Partecipate

In questa notizia si parla di: bilancio - disco

Bilancio consolidato, disco verde del Consiglio comunale

Viabilità, pulizia fiumare e bilancio consolidato: disco verde dal Consiglio metropolitano

bilancio disco verde partecipateBilancio, disco verde alle Partecipate - Con 20 voti favorevoli della propria maggioranza e 2 contrari da parte di Coalizione Civica (il resto dell’opposizione non ha partecipato al voto dopo aver abbandonato Sala del Tricolore a causa del r ... Lo riporta msn.com

bilancio disco verde partecipateManovra quater, disco verde in II Commissione per i Consorzi di Bonifica e per i laghetti aziendali in agricoltura - I lavori in Commissione Bilancio continueranno oggi dopo il rinvio della seduta di ieri pomeriggio ... Lo riporta ilsicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Bilancio Disco Verde Partecipate