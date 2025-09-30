bilancio disco verde alle partecipate

Con 20 voti favorevoli della propria maggioranza e 2 contrari da parte di Coalizione Civica (il resto dell’opposizione non ha partecipato al voto dopo aver abbandonato Sala del Tricolore a causa del rifiuto di discutere l’ordine del giorno sui rapporti tra Sindaco e Prefettura) il Consiglio Comunale ha approvato ieri il Bilancio consolidato 2024 del Comune, comprensivo dell’operato delle aziende partecipate e controllate dall’amministrazione: la cosiddetta ’Holding Comunale’. In estrema sintesi il risultato economico viene considerato "positivo", pari a quasi 4 milioni di euro, nel quadro di un patrimonio netto che oltrepassa il miliardo, con un valore della produzione di 511 milioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

