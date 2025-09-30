Bilancio consolidato Severini | I conti di Fiumicino in ottima salute

Fiumicino, 30 settembre 2025 – “ I conti del Comune di Fiumicino e delle aziende partecipate godono di ottima salute. Questo significa che i soldi dei cittadini, dei contribuenti, di tutti noi, sono stati gestiti in maniera oculata e corretta, sotto tutti i punti di vista, contabile e legislativa. Il bilancio consolidato, approvato ieri, ci restituisce l’immagine di un Comune solido, che cammina con le proprie gambe e che da oggi può programmare con serenità il proprio futuro. Grazie al lavoro dell’Amministrazione comunale, delle commissioni consiliari e degli uffici abbiamo tracciato un percorso che siamo sicuri darà risultati importanti e finalmente a questo territorio l’opportunità di fare definitivamente quel salto di qualità che merita “. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it