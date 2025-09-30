Bike sharing a Monza | 70mila euro all' anno per un solo noleggio al giorno

Monzatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Un servizio inutile e costoso". Così l'ex assessore all'Ambiente e alla Mobilità Giada Turato bolla il servizio di bike sharing a Monza. E lo fa dopo l'annuncio di Monza Mobilità, gestore del servizio a noleggio, in merito al rilancio che alla fine dell’anno vedrà l'attuazione di un nuovo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bike - sharing

Bike-sharing, l’esperienza fallimentare si conclude. Rimosse tutte le zone di ricarica

Percorso fluviale del Tevere, per gli amanti delle due ruote: parte il progetto bike sharing

Turismo, così bike sharing ed AI rilanciano strutture e territori

bike sharing monza 70milaBike sharing Monza a pezzi: ecco il piano per salvarlo con più bici e nuova app - Monza Mobilità promette più mezzi, nuova app e continuità pe ... Lo riporta monza-news.it

bike sharing monza 70milaIl bike sharing di Monza è un fallimento, ma c’è già il piano per salvarlo - Con l'obiettivo di salvare il servizio, Monza Mobilità si prepara ad affidare la gestione a un nuovo operatore, aumentando il numero di mezzi e rivedendo l'applicazione. mbnews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Bike Sharing Monza 70mila