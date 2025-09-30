Biglietto integrato e Osservatorio turistico | le nuove strategie di Capri al Ttg Travel Experience di Rimini
Una nuova progettualità per organizzare le prossime stagioni turistiche dell’isola di Capri, ottimizzare i flussi di arrivi e far crescere la fruizione del ricco patrimonio culturale da parte degli ospiti attraverso l’istituzione di un biglietto integrato. Ed inoltre, avviare l’Osservatorio turistico alberghiero per studiare nuove strategie per gestire il turismo del futuro. Saranno queste le linee guida della partecipazione dell’Isola di Capri alla prossima edizione del Ttg -Travel Experience, la principale fiera internazionale del turismo che si svolge in Italia, in programma alla Fiera di Rimini da mercoledì 8 a venerdì 10 ottobre. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: biglietto - integrato
Calabriaculturapass: è nato il biglietto integrato del MArRC e dei Musei nazionali calabresi
Dal 1 ottobre 2025 sarà possibile visitare il Tesoro di San Gennaro e l’Ipogeo dei Cristallini acquistando un unico biglietto di ingresso integrato per ammirare la storia, la cultura e l’arte custodite nei due siti storici nel cuore di Napoli. Scopri di più su ilmattino.it - facebook.com Vai su Facebook
Una nuova idea di turismo per l’Isola di Capri che si promuove al TTG - Gli albergatori lanciano l’Osservatorio turistico alberghiero per studiare le strategie del futuro Riceviamo e pubblichiamo. Segnala expartibus.it
Turismo, rivoluzione Osservatorio. Più dati per studiare flussi e spese - Obiettivo: mettere a punto un’offerta turistica "in grado di intercettare i nuovi bisogni e aumentare l’attrattività dei territori". Riporta ilrestodelcarlino.it