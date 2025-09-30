Biglietti tour 2026 di Claudio Baglioni al via la vendita | i prezzi e dove acquistarli

Nel 2026 Claudio Baglioni sarà in tour per festeggiare i 40 anni dell'album La vita è adesso: la vendita dei biglietti è stata aperta per il fanclub e i possessori di telepas, ecco quanto costano e come acquistarli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

