Biglietti tour 2026 di Claudio Baglioni al via la vendita | i prezzi e dove acquistarli

Nel 2026 Claudio Baglioni sarà in tour per festeggiare i 40 anni dell'album La vita è adesso: la vendita dei biglietti è stata aperta per il fanclub e i possessori di telepas, ecco quanto costano e come acquistarli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Claudio Baglioni: il 2026 sarà “GrandTour La Vita è Adesso” - Ha debuttato ieri, con l’anteprima nazionale a Lampedusa, presso lo Stadio Comunale, il “GrandTour La Vita è Adesso” di Claudio Baglioni. Secondo rockol.it

Claudio Baglioni annuncia “La vita è adesso GrandTour”: 40 concerti nell’estate 2026 - Claudio Baglioni annuncia "La vita è adesso GrandTour": 40 concerti per celebrare i 40 anni dello storico album. Si legge su spettakolo.it