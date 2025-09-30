Big brother 27 replica il finale divisivo di bb17 dopo 10 anni
Il finale della stagione 27 di Big Brother ha riservato colpi di scena e confronti che hanno richiamato alla memoria episodi storici del reality. La vittoria di Ashley Hollis, ottenuta in modo strategico e deciso, richiama infatti un momento iconico della stagione 17, suscitando discussioni tra gli appassionati e analisti del programma. analisi del finale e delle strategie vincenti. la vittoria di ashley: un parallelo con il finale di big brother 17. Nel corso dell’ultima fase di Big Brother 27, Ashley Hollis ha dimostrato una capacità strategica notevole, arrivando a conquistare la vittoria grazie all’ ultimo HOH. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: brother - replica
Giovedì 2 ottobre, dalle 11:30 alle 13:00 CET (con replica venerdì 3 ottobre, ore 12:00–13:30, e successivamente in podcast), torna Globofonie, programma realizzato e condotto da Ciro De Rosa. Ad aprire la puntata, il profondo groove afro-bahiano dei Bai - facebook.com Vai su Facebook
Big Brother 27 Spoilers: Who Is Probably Getting Evicted In Week 8 - The following contains spoilers from the Big Brother live feeds as of Wednesday, September 3rd. Come scrive yahoo.com
Big Brother 27 spoilers: Rachel evicted without votes in Mastermind twist—here’s how Lauren’s HOH & Morgan’s veto may change Week 10 - Big Brother 27’s Week 9 took an unexpected turn with a new competition twist that resulted in Rachel’s sudden eviction. Segnala msn.com