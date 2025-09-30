Biffi annuncia | La vendita di San Siro apre una strada per Milano
Le parole di Alvise Biffi, Presidente di Assolombarda, sul progetto che riguarda San Siro per il nuovo stadio di Inter e Milan. I dettagli. Nella notte tra lunedì e martedì, il Consiglio Comunale di Milano ha finalmente approvato la vendita dello storico stadio Giuseppe Meazza, conosciuto come San Siro, alle due principali squadre della città, Inter e Milan. Una decisione che segna una svolta importante in una vicenda che ha visto diversi anni di discussioni, polemiche e riflessioni, ma che ora si appresta a trasformarsi in un’opportunità strategica per il futuro della città. Il via libera alla vendita di San Siro rappresenta il primo passo concreto verso la realizzazione di un nuovo stadio, moderno e all’avanguardia, che sarà destinato a diventare un punto di riferimento internazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com
Stadio San Siro a Milan e Inter: il Consiglio comunale approva la vendita - Il Consiglio comunale approva la vendita di San Siro a Milan e Inter per 197 milioni: tempi stretti, abbattimento dal 2027 al 2031
Approvata in Consiglio comunale a Milano la vendita dello stadio San Siro a Milan e Inter - A favore 24 voti, compreso il sindaco Beppe Sala, Forza Italia esce dall'aula.