Le parole di Alvise Biffi, Presidente di Assolombarda, sul progetto che riguarda San Siro per il nuovo stadio di Inter e Milan. I dettagli. Nella notte tra lunedì e martedì, il Consiglio Comunale di Milano ha finalmente approvato la vendita dello storico stadio Giuseppe Meazza, conosciuto come San Siro, alle due principali squadre della città, Inter e Milan. Una decisione che segna una svolta importante in una vicenda che ha visto diversi anni di discussioni, polemiche e riflessioni, ma che ora si appresta a trasformarsi in un’opportunità strategica per il futuro della città. Il via libera alla vendita di San Siro rappresenta il primo passo concreto verso la realizzazione di un nuovo stadio, moderno e all’avanguardia, che sarà destinato a diventare un punto di riferimento internazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Biffi annuncia: «La vendita di San Siro apre una strada per Milano»