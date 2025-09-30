Biciclettata in rosa per la Lilt a Montegrotto Terme
Pedalare per la salute e la prevenzione: domenica 5 ottobre alle ore 9 con ritrovo in Piazza Roma si terrà a Montegrotto Terme l'ottava edizione della Biciclettata in Rosa. L'iniziativa, organizzata dal Comune di Montegrotto Terme in collaborazione con LILT Padova e l'impresa naturalistica ‘A. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
