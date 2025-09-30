Biancolino | Orgoglioso dei miei ragazzi ma serviva più cattiveria sotto porta
Tempo di lettura: 2 minuti Sul campo dell’Euganeo l’ Avellino mostra carattere e orgoglio, riuscendo a rimontare il doppio svantaggio contro il Padova e strappando un punto che pesa per classifica e morale. Un 2-2 che lascia soddisfatto a metà il tecnico Raffaele Biancolino, diviso tra l’orgoglio per la reazione e il rammarico per le occasioni non sfruttate. “Andare sotto di due gol non era semplice – ha commentato Biancolino – ma i ragazzi hanno dimostrato ancora una volta di non mollare mai. Meritano davvero tanti complimenti per come hanno affrontato la partita e per la mentalità che continuano a mettere in campo”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: biancolino - orgoglioso
?Carrarese-Avellino, l'analisi di Raffaele Biancolino Così il tecnico dei lupi nel post gara: "Oggi la squadra ha risposto con carattere e determinazione. C’è da lavorare per alzare il livello, ma sono orgoglioso di questi uomini" - facebook.com Vai su Facebook
Avellino, Biancolino: "Complimenti ai ragazzi. Continuiamo a martellare" - Le dichiarazioni di Raffaele Biancolino, tecnico dell'Avellino, dopo il successo (2- Riporta tuttob.com
Arsenal, Wenger:|'Orgoglioso dei miei ragazzi' - 3 dell'andata: "Sono molto orgoglioso della prova dei miei ragazzi ma sono anche deluso per il ... Si legge su calciomercato.com