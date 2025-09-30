Biancolino | Orgoglioso dei miei ragazzi ma serviva più cattiveria sotto porta

Anteprima24.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Sul campo dell’Euganeo l’ Avellino mostra carattere e orgoglio, riuscendo a rimontare il doppio svantaggio contro il Padova e strappando un punto che pesa per classifica e morale. Un 2-2 che lascia soddisfatto a metà il tecnico Raffaele Biancolino, diviso tra l’orgoglio per la reazione e il rammarico per le occasioni non sfruttate. “Andare sotto di due gol non era semplice – ha commentato Biancolino – ma i ragazzi hanno dimostrato ancora una volta di non mollare mai. Meritano davvero tanti complimenti per come hanno affrontato la partita e per la mentalità che continuano a mettere in campo”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

biancolino orgoglioso dei miei ragazzi ma serviva pi249 cattiveria sotto porta

© Anteprima24.it - Biancolino: “Orgoglioso dei miei ragazzi, ma serviva più cattiveria sotto porta”

In questa notizia si parla di: biancolino - orgoglioso

biancolino orgoglioso miei ragazziAvellino, Biancolino: "Complimenti ai ragazzi. Continuiamo a martellare" - Le dichiarazioni di Raffaele Biancolino, tecnico dell'Avellino, dopo il successo (2- Riporta tuttob.com

Arsenal, Wenger:|'Orgoglioso dei miei ragazzi' - 3 dell'andata: "Sono molto orgoglioso della prova dei miei ragazzi ma sono anche deluso per il ... Si legge su calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Biancolino Orgoglioso Miei Ragazzi