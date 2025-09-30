Biancaneve gli esperti di effetti speciali non hanno dubbi | I nani sono inguardabili

Secondo il parere degli esperti, il film sarebbe tecnicamente anche buono se non fosse per la resa digitale dei piccoli protagonisti della storia In un recente video alcuni esperti di effetti speciali hanno analizzato i sette nani di Biancaneve, spiegando perché alla fine non hanno minimamente convinto nel prodotto finito. Diretto da Marc Webb, il remake live-action del classico Disney del 1937 vede Rachel Zegler nel ruolo della principessa protagonista e Gal Gadot in quello della regina cattiva. Il film però è stato oggetto di polemiche per mesi prima della sua uscita per una serie di motivi, ma un punto particolarmente controverso era il design dei sette nani. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

