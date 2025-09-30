Bestiamè | sul Lago d' Orta un pomeriggio di danze popolari racconti e prodotti del territorio

Il progetto "Transumè", dedicato alla valorizzazione della pratica millenaria della transumanza dalla pianura novarese alle cime dell'Ossola, prosegue con il nuovo appuntamento "Bestiamè. Danza la Terra", sabato 4 ottobre a partire dalle ore 15, nel suggestivo bordo di Egro di Cesara, nascosto in. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: bestiam - lago

Oggi a Scopello a fianco del Sindaco Antonella De Regis per la fiera del bestiame e la Festa di San Michele. Una tradizione che viene portata avanti con determinazione e passione dalla Pro loco e dal Comune. Il Presidente Francesco Pietrasanta ci teneva a - facebook.com Vai su Facebook

Borghi, acqua, natura, Gianni Rodari e il monaco greco. I segreti di Orta e dei suo lago, che “scorre alla rovescia” - Sedersi su un pontile ascoltando il silenzio del lago e dei verdi colli che lo circondano, costeggiare in canoa le sue sponde, godersi una cena stellata di uno dei più noti chef italiani, passeggiare ... Si legge su repubblica.it

Incantevole Lago d’Orta, tra storia e leggenda - Lago d’Orta: qui Nietzsche s'innamoro perdutamente di Lou Salome e prese ispirazione per "Cosi parlo Zarathustra". Segnala msn.com