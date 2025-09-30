Bernardo Mattarella Invitalia | Semplificazione per attrarre investimenti in Italia – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 settembre 2025 “Invitalia, operando a fianco del Governo, supporta quotidianamente lo sviluppo imprenditoriale in un’epoca di grandi transizioni come quelle legate alla sostenibilità ambientale e alla digitalizzazione”. Lo ha detto l’AD di Invitalia, Bernardo Mattarella, intervenendo questa mattina al Global Summit del World Travel&Tourism Council (WTTC) in corso a Roma. “Con la nostra Agenzia sosteniamo gli imprenditori e gli investitori operanti in tutti i settori industriali e, ovviamente, nel turismo che, nel 2024,ha raggiunto il valore di 228,5 miliardi di euro impiegando oltre 3 milioni di lavoratori. 🔗 Leggi su Open.online

Stati Generali dell’economia abruzzese: Mattarella (Invitalia), servono incentivi per aiutare le piccole e medie imprese nella transizione tecnologica - A Pescara Mattarella (Invitalia) e Lasco (Poste Italiane) hanno parlato del ruolo delle infrastrutture e del nodo degli investimenti ... Riporta milanofinanza.it