Bernardeschi ospite del podcast Bsmt di Gianluca Gazzoli, intervista ripresa da Luca Bortolotti per Repubblica Bologna. «Mi mettevo la gonna e dicevano che ero gay. Ma anche lo fossi secondo te non lo direi, che problema ci sarebbe? Anzi, ne andrei fiero, e chapeau a chi fatto coming out». Si parla di calcio, ma anche di tanto altro nelle due ore di chiacchierata di Federico Bernardeschi ospite del podcast Bsmt di Gianluca Gazzoli, dove il fantasista rossoblù si apre. Il pallone, la scelta di venire a Bologna «anche per il Mondiale», ma pure il passato, le ferite chiuse e quelle aperte lasciate da un mondo del pallone che sa essere anche crudele, soprattutto per giudizi e pregiudizi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Bernardeschi: «Mi mettevo la gonna e dicevano che ero gay. E allora, quale sarebbe il problema?»

